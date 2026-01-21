السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر تقبل الانضمام إلى مجلس السلام

أعلن بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر إن هذه الدول قبلت دعوة الانضمام إلى مجلس السلام الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشار البيان إلى أن كل دولة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.