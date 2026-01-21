الأخبار
29 قتيلا وعشرات المفقودين إثر حريق في مركز تجاري في كراتشي
أخبار دولية
2026-01-21
29 قتيلا وعشرات المفقودين إثر حريق في مركز تجاري في كراتشي
ما زال المسعفون الباكستانيون يبحثون بين الأنقاض المتفحّمة لمركز تجاري في كراتشي أتى عليه حريق السبت أودى بـ29 شخصا على الأقلّ، بحسب أحدث حصيلة، في مسعى إلى العثور على مفقودين.
وأكّدت الشرطة أن 29 شخصا على الأقلّ لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في غول بلازا، وهو مركز تجاري من ثلاثة طوابق يضمّ 1200 متجر. وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وانتقدت العائلات السلطات على بطء عمليات البحث في المركز التجاري حيث شهد مراسلو وكالة فرانس برس الأربعاء العثور على رفات خمسة أشخاص على الأقلّ.
وقالت المسؤولة الإقليمية عن شؤون الصحة سميّة سيّد من مستشفى كراتشي المدني إنه تمّ جمع عيّنات الحمض النووي من 51 أسرة حتّى الآن.
وصرّحت للصحافيين من أمام مشرحة المستشفى "سنسلّم الجثث للأسر بعد مقارنة عيّنات الحمض النووي" وتحديد هويّاتها.
وقال محمد سليم (50 عاما) لوكالة فرانس برس إن عائلته قرّرت عدم جلب رفات ثلاثة أقارب في حال التعرّف عليهم، مضيفا "أفراد العائلة يظنّون أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وسيحطّمون إن رأوا رفاتهم. ونحن لن نريه لأحد وسوف نواريه".
ويأمل فرج علي (28 عاما) الذي كان والده وشقيقه البالغ 26 عاما في المركز التجاري "استعادة الرفات وتسليمه للعائلة"، وذلك "لمواساتها. وكي يتسنّى لنا وداع أخير، بغضّ النظر عن حال" الجثث.
وتجري لجنة حكومية تحقيقا في الحادثة التي ما زالت ملابساتها غير واضحة.
