أميركا تبدأ في نقل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق

أعلن الجيش الأميركي اليوم الأربعاء أن قواته نقلت 150 محتجزا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق.



وتأتي هذه الخطوة بعد الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ما أثار حالة من الغموض بشأن أمن نحو 12 سجنا ومعسكر احتجاز كانت تتولى حراستها.



وقال الجيش الأميركي في بيان إن الولايات المتحدة تمكنت من نقل 150 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في منشأة احتجاز في الحسكة بسوريا إلى موقع آمن في العراق.



وأضاف البيان أنه ربما يجري في نهاية المطاف نقل ما يصل إلى سبعة آلاف محتجز من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى منشآت خاضعة لسيطرة العراق.



وقال الأميرال الأميركي براد كوبر، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط: "ننسق عن كثب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الحكومة العراقية، ونقدر بصدق دورهم في ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة الإسلامية".



وأعلنت سوريا أمس الثلاثاء وقفا لإطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية بعد أن انتزعت منها مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق البلاد، ومنحتها أربعة أيام للموافقة على الاندماج تحت راية الدولة المركزية. وحثت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، على قبول ذلك.



ويمثل تقدم القوات الحكومية السريع في الأيام القليلة الماضية، والانحسار الواضح للدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية لاستمرار احتفاظها بالأراضي، أكبر تغير في السيطرة في البلاد منذ أن أطاحت قوات المعارضة ببشار الأسد قبل 13 شهرا.