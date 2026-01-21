الأخبار
بوتين: روسيا تدرس مقترح الانضمام إلى مجلس السلام
أخبار دولية
2026-01-21 | 16:30
بوتين: روسيا تدرس مقترح الانضمام إلى مجلس السلام
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الروسي يدرس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الذي اقترحه وإن الرد سيأتي في الوقت المناسب.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إنه ينظر إلى مجلس السلام في المقام الأول على أنه وسيلة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتقديم مليار دولار للمجلس من الأصول الروسية المجمدة، وهو المبلغ الذي اقترحه ترامب للحصول على عضوية طويلة الأمد في المجلس.
