بوتين يكذب ترامب بشأن قبول الانضمام لمجلس السلام ويقول ندرس الدعوة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الهادفة إلى تسوية النزاعات العالمية، وهو ما سارع بوتين إلى نفيه قائلا إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة.وقال ترامب للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لقد وجهت له الدعوة. وقد قبل".وبعد تعليقات ترامب بوقت قصير، قال بوتين لمجلس الأمن الروسي إن وزارة الخارجية لا تزال تدرس المقترح وسترد عليه في الوقت المناسب.