الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوتين يكذب ترامب بشأن قبول الانضمام لمجلس السلام ويقول ندرس الدعوة

أخبار دولية
2026-01-21 | 16:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوتين يكذب ترامب بشأن قبول الانضمام لمجلس السلام ويقول ندرس الدعوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوتين يكذب ترامب بشأن قبول الانضمام لمجلس السلام ويقول ندرس الدعوة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الهادفة إلى تسوية النزاعات العالمية، وهو ما سارع بوتين إلى نفيه قائلا إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة.

وقال ترامب للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "لقد وجهت له الدعوة. وقد قبل".

وبعد تعليقات ترامب بوقت قصير، قال بوتين لمجلس الأمن الروسي إن وزارة الخارجية لا تزال تدرس المقترح وسترد عليه في الوقت المناسب.
 

أخبار دولية

ترامب

الانضمام

لمجلس

السلام

ويقول

الدعوة

LBCI التالي
زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة
بوتين: روسيا تدرس مقترح الانضمام إلى مجلس السلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني: ندرس تفاصيل مجلس السلام وسنتخذ قرارا بشأن الانضمام إليه من عدمه

LBCI
أخبار دولية
16:30

بوتين: روسيا تدرس مقترح الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

رئيس الوزراء الكندي تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة ويعتزم قبولها

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

مصر تدرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:50

مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
00:47

الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
00:34

ارتفاع حصيلة قتلى الحريق في مركز تجاري بباكستان إلى 55

LBCI
أخبار دولية
00:15

خمسة قتلى بتفجير استهدف قائدا عسكريا مواليا للسعودية في جنوب اليمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-19

الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

LBCI
حال الطقس
2026-01-19

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
04:44

تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة بسبب أعمال تزفيت

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-24

لقاء جمع الرئيس عون بسفير لبنان لدى فرنسا: لتعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More