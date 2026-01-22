خمسة قتلى بتفجير استهدف قائدا عسكريا مواليا للسعودية في جنوب اليمن

قتل خمسة أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون الأربعاء بانفجار سيارة مفخّخة استهدفت قائد فصيل عسكري مدعوم من السعودية في مدينة عدن في جنوب اليمن، على ما ذكرت الحكومة اليمنية ومصادر أمنية.



وأعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من المملكة العربية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنّ "الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري أسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال قواتنا المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين".



وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة جعولة في شمال عدن انفجرت أثناء مرور موكب شكري الذي نجا من الهجوم.



وأكّد مصدر طبي لفرانس برس أنّ شكري أصيب بشظايا في ساقه.



ودانت الحكومة اليمنية التفجير واعتبرته "محاولة يائسة لإرباك الجهود الجادة الرامية إلى تثبيت الأمن، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدما ملموسا بدعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية".



ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي يأتي في خضم اضطرابات شهدها اليمن في الأسابيع الأخيرة.