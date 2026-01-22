الأخبار
خمسة قتلى بتفجير استهدف قائدا عسكريا مواليا للسعودية في جنوب اليمن

أخبار دولية
2026-01-22 | 00:15
خمسة قتلى بتفجير استهدف قائدا عسكريا مواليا للسعودية في جنوب اليمن

قتل خمسة أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون الأربعاء بانفجار سيارة مفخّخة استهدفت قائد فصيل عسكري مدعوم من السعودية في مدينة عدن في جنوب اليمن، على ما ذكرت الحكومة اليمنية ومصادر أمنية.
     
وأعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من المملكة العربية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنّ "الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري أسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال قواتنا المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين".
     
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة جعولة في شمال عدن انفجرت أثناء مرور موكب شكري الذي نجا من الهجوم.
     
وأكّد مصدر طبي لفرانس برس أنّ شكري أصيب بشظايا في ساقه.
     
ودانت الحكومة اليمنية التفجير واعتبرته "محاولة يائسة لإرباك الجهود الجادة الرامية إلى تثبيت الأمن، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدما ملموسا بدعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
     
ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي يأتي في خضم اضطرابات شهدها اليمن في الأسابيع الأخيرة.

أخبار دولية

بتفجير

استهدف

قائدا

عسكريا

مواليا

للسعودية

اليمن

d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

