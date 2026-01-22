ارتفاع حصيلة قتلى الحريق في مركز تجاري بباكستان إلى 55

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع السبت في مركز تجاري في كراتشي في جنوب باكستان إلى 55 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الخميس.



وقال جاويد نبي خوسو نائب مفوض كراتشي الجنوبية "عُثر على ما مجموعه 55 جثة منذ مساء السبت".

