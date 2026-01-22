الأخبار
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

2026-01-22 | 05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
2min
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس إن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند هدفها منع روسيا والصين من الوصول إلى الجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية وإلى بلدان المنطقة القطبية الشمالية.
     
وبعد محادثات مع الرئيس الأميركي الأربعاء في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بالقوّة، معلنا عن التوصّل إلى "إطار" لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.
     
وقال روته الخميس خلال جلسة حول أوكرانيا على هامش فعاليات منتدى دافوس "كان نقاشا جيّدا جدا".
     
وعقد لقاء في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار في الدنمارك وغرينلاند.
     
وأوضح روته أن الهدف من هذه المباحثات في دافوس هو ضمان أمن سبعة بلدان في المنطقة القطبية الشمالية "على نحو مشترك" في وجه روسيا والصين، مشيرا إلى الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وآيسلند والسويد وفنلندا والنروج.
     
وقال إن "نهج العمل" يركّز على "كيفية حرصنا جميعا على أن تبقى المنطقة القطبية الشمالية آمنة ويبقى الروس والصينيون خارجها".
     
وأضاف أن الغرض يقضي أيضا "بمنع الصينيين والروس من الوصول الاقتصادي والعسكري إلى غرينلاند". 

