الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
2026-01-22 | 05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس إن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند هدفها منع روسيا والصين من الوصول إلى الجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية وإلى بلدان المنطقة القطبية الشمالية.
وبعد محادثات مع الرئيس الأميركي الأربعاء في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بالقوّة، معلنا عن التوصّل إلى "إطار" لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.
وقال روته الخميس خلال جلسة حول أوكرانيا على هامش فعاليات منتدى دافوس "كان نقاشا جيّدا جدا".
وعقد لقاء في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار في الدنمارك وغرينلاند.
وأوضح روته أن الهدف من هذه المباحثات في دافوس هو ضمان أمن سبعة بلدان في المنطقة القطبية الشمالية "على نحو مشترك" في وجه روسيا والصين، مشيرا إلى الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وآيسلند والسويد وفنلندا والنروج.
وقال إن "نهج العمل" يركّز على "كيفية حرصنا جميعا على أن تبقى المنطقة القطبية الشمالية آمنة ويبقى الروس والصينيون خارجها".
وأضاف أن الغرض يقضي أيضا "بمنع الصينيين والروس من الوصول الاقتصادي والعسكري إلى غرينلاند".
أخبار دولية
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
حكومة غرينلاند في بيان: سنكثف جهودنا لضمان الدفاع عن أراضينا "في إطار الناتو"
أخبار دولية
روته: حلف شمال الأطلسي يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن القطب الشمالي
أخبار دولية
الدنمارك تحذر واشنطن حول غرينلاند: مهاجمة دولة في الناتو ستنهي "كل شيء"
أخبار دولية
الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب
اخترنا لكم
أخبار دولية
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار ثلجي بالمغرب
أخبار دولية
الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع الموقّع عام 1951 بشأن غرينلاند
زوارنا يقرأون الآن
فنّ
"أهلا بك الى العالم أيتها الأميرة الصغيرة"... ريهانا تستقبل مولودتها الثالثة وتكشف عن اسمها الغريب (صورة)
أخبار لبنان
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
منوعات
علامة بسيطة كشفت لها الفاجعة… طفلاها مصابان بمرض نادر يسرق الذاكرة تدريجيًا وهذه التفاصيل
فنّ
جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
تقارير نشرة الاخبار
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
أخبار دولية
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
أخبار دولية
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
تقارير نشرة الاخبار
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
الأكثر قراءة
حال الطقس
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
خبر عاجل
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
أخبار لبنان
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
آخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
خبر عاجل
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
خبر عاجل
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
Learn More