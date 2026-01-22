رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل

وجّه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرا من "حسابات خاطئة" قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة.



وقال باكبور في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "نحذّر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي حسابات خاطئة، لكي لا يواجها مصيرا أكثر إيلاما من الحرب الماضية".

وتابع: "جهوزيّتنا أكثر من أي وقت مضى، ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة".



تأتي هذه التصريحات بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران "إن امتلكت سلاحا نوويا".