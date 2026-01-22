الأخبار
الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع الموقّع عام 1951 بشأن غرينلاند

2026-01-22 | 06:52
الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع الموقّع عام 1951 بشأن غرينلاند
2min
الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع الموقّع عام 1951 بشأن غرينلاند

     
أفاد مصدر مطلع على المباحثات التي جرت الأربعاء في دافوس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته وكالة فرانس برس الخميس، بأن الولايات المتحدة والدنمارك ستتفاوضان مجددا حول اتفاق الدفاع بينهما في شأن غرينلاند والذي وقع العام 1951.
     
وأوضح المصدر أنه سيتم تعزيز أمن القطب الشمالي وستساهم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو في هذا الامر، لافتا الى أن اقتراح إقامة قواعد أميركية في غرينلاند تخضع لسيادة الولايات المتحدة لم يتم التطرق إليه في المباحثات.
     
ومنذ العام 1951، ثمة اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يمنح القوات المسلحة الأميركية شبه تفويض مفتوح على أراضي غرينلاند، شرط إبلاغ السلطات المحلية مسبقا.
     
لا تحتفظ الولايات المتحدة حاليا إلا بقاعدة واحدة في غرينلاند، وهي قاعدة بيتوفيك في شمال هذه الجزيرة القطبية الشاسعة، بعد أن كانت تدير نحو عشر قواعد خلال الحرب الباردة. ويؤدي هذا الموقع دورا محوريا في منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية.
     
وتناقش عدة دول أعضاء في الناتو سبل تعزيز وجودها في غرينلاند، وقد نشرت قوة أولى لتقييم جدوى هذا التعزيز. وأرسلت ألمانيا وفرنسا والنروج وبريطانيا هذه القوات إلى غرينلاند استعدادا لمهمة محتملة للناتو، على غرار تلك التي نُفذت في بحر البلطيق أو على الجبهة الشرقية للحلف، بهدف تحسين مواجهة التهديد الروسي.
     
وبعد أسابيع من التصريحات العدائية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة الأربعاء في دافوس "إطار عمل لاتفاق مقبل" بشأن غرينلاند، لا تزال تفاصيله غامضة.

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

تايوان تعلن التوصل إلى "توافق عام" مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية

LBCI
أخبار دولية
02:57

الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

زيلينسكي يريد أن يكون أي اتفاق ينهي الحرب موقعا من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
07:29

مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار ثلجي بالمغرب

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
فنّ
2025-09-25

"أهلا بك الى العالم أيتها الأميرة الصغيرة"... ريهانا تستقبل مولودتها الثالثة وتكشف عن اسمها الغريب (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
منوعات
2026-01-15

علامة بسيطة كشفت لها الفاجعة… طفلاها مصابان بمرض نادر يسرق الذاكرة تدريجيًا وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
2026-01-20

جاهدة وهبه تستعيد أيقونات الغناء العربي في متحف سرسق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

