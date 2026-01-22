الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع الموقّع عام 1951 بشأن غرينلاند



أفاد مصدر مطلع على المباحثات التي جرت الأربعاء في دافوس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته وكالة فرانس برس الخميس، بأن الولايات المتحدة والدنمارك ستتفاوضان مجددا حول اتفاق الدفاع بينهما في شأن غرينلاند والذي وقع العام 1951.



وأوضح المصدر أنه سيتم تعزيز أمن القطب الشمالي وستساهم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو في هذا الامر، لافتا الى أن اقتراح إقامة قواعد أميركية في غرينلاند تخضع لسيادة الولايات المتحدة لم يتم التطرق إليه في المباحثات.



ومنذ العام 1951، ثمة اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يمنح القوات المسلحة الأميركية شبه تفويض مفتوح على أراضي غرينلاند، شرط إبلاغ السلطات المحلية مسبقا.



لا تحتفظ الولايات المتحدة حاليا إلا بقاعدة واحدة في غرينلاند، وهي قاعدة بيتوفيك في شمال هذه الجزيرة القطبية الشاسعة، بعد أن كانت تدير نحو عشر قواعد خلال الحرب الباردة. ويؤدي هذا الموقع دورا محوريا في منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية.



وتناقش عدة دول أعضاء في الناتو سبل تعزيز وجودها في غرينلاند، وقد نشرت قوة أولى لتقييم جدوى هذا التعزيز. وأرسلت ألمانيا وفرنسا والنروج وبريطانيا هذه القوات إلى غرينلاند استعدادا لمهمة محتملة للناتو، على غرار تلك التي نُفذت في بحر البلطيق أو على الجبهة الشرقية للحلف، بهدف تحسين مواجهة التهديد الروسي.



وبعد أسابيع من التصريحات العدائية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة الأربعاء في دافوس "إطار عمل لاتفاق مقبل" بشأن غرينلاند، لا تزال تفاصيله غامضة.