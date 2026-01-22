مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار ثلجي بالمغرب

أعلنت القوات المسلحة المغربية أنها عثرت على جثامين ثلاثة أشخاص كانوا محاصرين إثر انهيار ثلجي وقع الأحد، في جبل توبقال الأعلى بشمال إفريقيا.



وقالت القوات المسلحة على فيسبوك ليل الأربعاء أن انهيارا للثلوج وقع الأحد أسفر عن محاصرة ثلاثة أشخاص، وذلك في ممر جبلي يربط بين قرية إمليل وجبل توبقال، في إقليم الحوز بضواحي مراكش (وسط).



وتعد قمة جبل توبقال الأعلى في شمال إفريقيا بأكثر من 4100 متر.



وأوضحت أن الفرق المشاركة في عمليات البحث إثر هذا الحادث "تمكنت بعد فتح المسالك المؤدية الى مكان الحادث من العثور على المفقودين وانتشال جثثهم جميعا"، على الرغم من "التقلبات المناخية القاسية".



كان الضحايا ضمن مجموعة من السياح يرافقهم مرشدان، غادروا كوخا سياحيا في جبل توبقال صباح الأحد، باتجاه قرية إمليل الجبلية على علو يفوق 1700 متر.



وتمكن سائر أفراد المجموعة من النجاة والعودة إلى الكوخ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.



وكانت مديرية الأرصاد الجوية حذرت السبت من تساقط ثلوج تراوح سماكتتها بين 50 و90 سنتمترا في ثلاثة أقاليم، بينها الحوز، حتى الثلاثاء.