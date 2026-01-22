ترامب: الاتفاق بشأن غرينلاند لا يزال قيد التفاوض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أن تفاصيل اتفاق أميركي بشأن غرينلاند لا تزال قيد التفاوض، وذلك بعد يوم واحد من تراجعه عن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة واستبعاده اللجوء إلى القوة للاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمرك.



وقال في تعليقات أدلى بها خلال مقابلة مع فوكس بزنس نتورك من دافوس حيث يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي: "يجري التفاوض عليه الآن، على تفاصيله. لكن في الأساس هو سيطرة كاملة. بلا نهاية ولا سقف زمني".



وأضاف: "الأمر قيد التفاوض حاليا، تفاصيله. لكن في جوهره يتعلق بالوصول الكامل. لا نهاية له، ولا يوجد حد زمني" .