الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصابون في اصطدام قطار برافعة في جنوب شرق إسبانيا
أخبار دولية
2026-01-22 | 08:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصابون في اصطدام قطار برافعة في جنوب شرق إسبانيا
أعلنت خدمات طوارئ محلية في إسبانيا اليوم الخميس أن قطار ركاب اصطدم برافعة بناء في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد لم يعرف بعد بجروح طفيفة.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة مرسية جنوب شرق إسبانيا لرويترز: "لم ينقلب القطار ولم يخرج عن مساره".
ووقع الحادث قرب قرطاجنة في مرسية. وجاء بعد حادث تصادم القطار فائق السرعة الذي وقع يوم الأحد في منطقة الأندلس الجنوبية وأودى بحياة 43 على الأقل وحادثين آخرين في قطالونيا يوم الثلاثاء.
وقالت شركة أديف الإسبانية المشغلة للسكك الحديدية على منصة إكس إن حركة المرور على هذا الخط توقفت بسبب "اقتحام رافعة لا علاقة لها بتشغيل السكك الحديدية مجال تحرك القطار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أخبار دولية
اصطدام
برافعة
إسبانيا
التالي
قائد قوات حلف الأطلسي: تعاون روسيا والصين بالقطب الشمالي يقلقنا
ترامب: الاتفاق بشأن غرينلاند لا يزال قيد التفاوض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-14
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
منوعات
2026-01-14
مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية
0
أخبار دولية
2025-11-20
إصابة العشرات بعد اصطدام قطارين في جمهورية التشيك
أخبار دولية
2025-11-20
إصابة العشرات بعد اصطدام قطارين في جمهورية التشيك
0
أخبار دولية
2025-12-31
تسرّب لسائل الكبريت بعد خروج قطار للشحن عن سكّته في وسط شرق الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-12-31
تسرّب لسائل الكبريت بعد خروج قطار للشحن عن سكّته في وسط شرق الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2026-01-19
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق بشأن حادثة القطار
أخبار دولية
2026-01-19
رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق بشأن حادثة القطار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:39
الولايات المتحدة تعيّن قائمة جديدة بأعمال سفارتها في فنزويلا
أخبار دولية
10:39
الولايات المتحدة تعيّن قائمة جديدة بأعمال سفارتها في فنزويلا
0
أخبار دولية
09:57
أردوغان يؤكد لنظيره الإيراني رفض تركيا للتدخل الأجنبي في إيران
أخبار دولية
09:57
أردوغان يؤكد لنظيره الإيراني رفض تركيا للتدخل الأجنبي في إيران
0
أخبار دولية
09:43
ماكرون يعلن احتجاز البحرية الفرنسية ناقلة نفط في المتوسط "آتية من روسيا"
أخبار دولية
09:43
ماكرون يعلن احتجاز البحرية الفرنسية ناقلة نفط في المتوسط "آتية من روسيا"
0
أخبار دولية
09:40
زيلينسكي: وثائق الاتفاق الهادف لإنهاء الحرب "شبه جاهزة"
أخبار دولية
09:40
زيلينسكي: وثائق الاتفاق الهادف لإنهاء الحرب "شبه جاهزة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-21
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-21
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:46
باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين
أخبار لبنان
04:46
باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
0
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
0
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
0
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
0
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
0
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
5
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
6
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
7
أخبار دولية
10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
أخبار دولية
10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
8
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More