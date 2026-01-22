مصابون في اصطدام قطار برافعة في جنوب شرق إسبانيا

أعلنت خدمات طوارئ محلية في إسبانيا اليوم الخميس أن قطار ركاب اصطدم برافعة بناء في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد لم يعرف بعد بجروح طفيفة.



وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة مرسية جنوب شرق إسبانيا لرويترز: "لم ينقلب القطار ولم يخرج عن مساره".



ووقع الحادث قرب قرطاجنة في مرسية. وجاء بعد حادث تصادم القطار فائق السرعة الذي وقع يوم الأحد في منطقة الأندلس الجنوبية وأودى بحياة 43 على الأقل وحادثين آخرين في قطالونيا يوم الثلاثاء.



وقالت شركة أديف الإسبانية المشغلة للسكك الحديدية على منصة إكس إن حركة المرور على هذا الخط توقفت بسبب "اقتحام رافعة لا علاقة لها بتشغيل السكك الحديدية مجال تحرك القطار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.