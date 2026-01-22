موسكو ستردّ على طرد ألمانيا دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس

أعلنت السفارة الروسية في برلين في تصريح لوكالة فرانس برس أن روسيا تعتزم الرد على طرد دبلوماسي اتهمته ألمانيا بالتجسس، في "استفزاز سخيف" و"ذريعة لتدهور أكبر في العلاقات الروسية الالمانية".



وابلغت السفارة الروسية وزارة الخارجية الألمانية أن "الخطوات غير الودية من جانب برلين لن تبقى من دون رد".