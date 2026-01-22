الولايات المتحدة تعيّن قائمة جديدة بأعمال سفارتها في فنزويلا

عيّنت الولايات المتحدة قائمة جديدة بأعمال سفارتها في كراكاس، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، في مؤشر إلى البدء بإعادة تفعيل العلاقات بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية.



وبات ظاهرا على موقع السفارة الأميركية في كراكاس اسم القائمة بالأعمال لورا ف. دوغو، والتي كانت سفيرة لبلادها في نيكاراغوا.



وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ العام 2019، لكنهما أعلنا البحث في استئنافها بعد اعتقال مادورو وتولي نائبته ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا بالوكالة. وأفاد مسؤول أميركي في وقت سابق الخميس بأن رودريغيز ستزور الولايات المتحدة قريبا.