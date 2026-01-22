وول ستريت جورنال: أميركا تدرس انسحابا عسكريا كاملا من سوريا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تدرس سحبا كاملا للقوات الأميركية من سوريا.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

