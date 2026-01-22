روبيو: أميركا ترحب بمبادرة العراق احتجاز إرهابيي داعش

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن ترحب بمبادرة العراق احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مرافق آمنة داخل العراق.وقال روبيو في بيان: "سيتواجد إرهابيون غير عراقيين في العراق موقتا؛ وتحث الولايات المتحدة الدول على تحمل مسؤوليتها وإعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق إلى أوطانهم لمحاكمتهم".