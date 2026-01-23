الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران

أخبار دولية
2026-01-23 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: &quot;أسطول حربي&quot; أميركي يتحرك باتجاه إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس إن "أسطولا حربيا" أميركيا يتحرك باتجاه إيران لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي

وقال مسؤولون أميركيون يوم الخميس إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعددا من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وذكر أحد المسؤولين أن هناك أيضا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية للدفاع إذا حدث أي هجوم إيراني على القواعد الأميركية في المنطقة.

ويوسع نشر العتاد الخيارات المتاحة أمام ترامب سواء لتعزيز حماية القوات الأميركية في المنطقة في ظل التوترات الراهنة أو لاتخاذ أي إجراء عسكري إضافي بعد الضربات التي شُنت على مواقع نووية إيرانية في حزيران.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ... لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

وفي سياق متصل، قال: "لدينا أسطول حربي... يتحرك في ذلك الاتجاه، وربما لا نضطر لاستخدامه".

أخبار دولية

"أسطول

حربي"

أميركي

يتحرك

باتجاه

إيران

LBCI التالي
أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية
ترامب يسحب دعوة كندا لعضوية مجلس السلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": الخيارات العسكرية ضد إيران يجري تصميمها وفق الظروف والتطورات

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": التخطيط للخيارات العسكرية ضد إيران بلغ مراحل متقدمة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:02

الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب

LBCI
أخبار دولية
01:25

إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة

LBCI
أخبار دولية
01:23

إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار

LBCI
أخبار دولية
01:20

ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13

ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-09

وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

LBCI
رياضة
13:44

اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
خبر عاجل
08:03

ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
06:31

سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
05:22

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More