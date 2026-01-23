الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران
أخبار دولية
2026-01-23 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس إن "أسطولا حربيا" أميركيا يتحرك باتجاه إيران لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي
وقال مسؤولون أميركيون يوم الخميس إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعددا من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.
وذكر أحد المسؤولين أن هناك أيضا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية للدفاع إذا حدث أي هجوم إيراني على القواعد الأميركية في المنطقة.
ويوسع نشر العتاد الخيارات المتاحة أمام ترامب سواء لتعزيز حماية القوات الأميركية في المنطقة في ظل التوترات الراهنة أو لاتخاذ أي إجراء عسكري إضافي بعد الضربات التي شُنت على مواقع نووية إيرانية في حزيران.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ... لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".
وفي سياق متصل، قال: "لدينا أسطول حربي... يتحرك في ذلك الاتجاه، وربما لا نضطر لاستخدامه".
أخبار دولية
"أسطول
حربي"
أميركي
يتحرك
باتجاه
إيران
التالي
أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية
ترامب يسحب دعوة كندا لعضوية مجلس السلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-02
ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه
أخبار دولية
2026-01-02
ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه
0
آخر الأخبار
2026-01-12
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": الخيارات العسكرية ضد إيران يجري تصميمها وفق الظروف والتطورات
آخر الأخبار
2026-01-12
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": الخيارات العسكرية ضد إيران يجري تصميمها وفق الظروف والتطورات
0
آخر الأخبار
2026-01-12
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": التخطيط للخيارات العسكرية ضد إيران بلغ مراحل متقدمة
آخر الأخبار
2026-01-12
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": التخطيط للخيارات العسكرية ضد إيران بلغ مراحل متقدمة
0
خبر عاجل
2026-01-11
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
خبر عاجل
2026-01-11
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
0
أخبار دولية
01:25
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة
أخبار دولية
01:25
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة
0
أخبار دولية
01:23
إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار
أخبار دولية
01:23
إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار
0
أخبار دولية
01:20
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا
أخبار دولية
01:20
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
4
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
5
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
6
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
7
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
8
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More