ترامب يسحب دعوة كندا لعضوية مجلس السلام
أخبار دولية
2026-01-23 | 00:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ترامب يسحب دعوة كندا لعضوية مجلس السلام
سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس دعوة كندا للانضمام إلى مبادرة (مجلس السلام) التي أطلقها بهدف حل النزاعات العالمية.
ويأتي هذا التغيير المفاجئ في موقف ترامب في أعقاب خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي ندد فيه بالدول القوية التي تستخدم التكامل الاقتصادي كسلاح والرسوم الجمركية كوسيلة ضغط.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال موجها الحديث لرئيس الوزراء الكندي: "رجاء اعتبار هذه الرسالة بمثابة إعلان بأن مجلس السلام يسحب دعوته لكم بشأن انضمام كندا إلى ما سيكون، في وقت ما، مجلس القادة الأرفع مقاما على الإطلاق".
ولم يصدر مكتب كارني ولا البيت الأبيض أي رد حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.
وذكر مكتب كارني الأسبوع الماضي أنه تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس وأنه يعتزم قبولها.
وحظي كارني بتصفيق حار نادر في دافوس بعد خطابه الذي حث فيه الدول على تقبل نهاية النظام العالمي القائم على القواعد.
وأضاف أن كندا، التي وقعت في الآونة الأخيرة اتفاقية تجارية مع الصين، يمكنها أن تظهر كيف يمكن للدول المتوسطة أن تتكاتف لتجنب الوقوع ضحية للهيمنة الأميركية.
ورد ترامب بأن كندا "تعتمد على الولايات المتحدة في وجودها" وقال للحضور في دافوس إن على كارني أن يكون ممتنا لسخاء الولايات المتحدة في السابق.
وأضاف، موجها الحديث لكارني مباشرة: "تذكر هذا يا مارك، في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك".
ويأتي سحب دعوة كندا بعد ساعات من إطلاق ترامب رسميا للمجلس، الذي كان يهدف في البداية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة.
ووفقا لترامب، يتعين على الأعضاء الدائمين المساهمة في تمويل المجلس بدفع مليار دولار لكل منهم.
وذكر ترامب في سويسرا أمس الخميس أنه "بمجرد اكتمال تشكيل هذا المجلس، سنتمكن من فعل كل ما نريد تقريبا، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء المجلس كجزء من خطة ترامب للسلام في غزة، وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز أمس الخميس بأن تعاون الأمم المتحدة مع المجلس سيكون في هذا السياق فقط.
ومن بين الدول الأعضاء في المجلس الأرجنتين والبحرين والمغرب وباكستان وتركيا. وأشارت دول حليفة أخرى للولايات المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى أنها لن تنضم في الوقت الراهن.
أخبار دولية
لعضوية
السلام
0
أخبار دولية
2026-01-20
زيلينسكي يؤكد تلقيه دعوة لعضوية "مجلس السلام" لكنه يستبعد الانضمام إلى جانب بوتين
أخبار دولية
2026-01-20
زيلينسكي يؤكد تلقيه دعوة لعضوية "مجلس السلام" لكنه يستبعد الانضمام إلى جانب بوتين
0
آخر الأخبار
2026-01-20
زيلينسكي: تلقيتُ دعوة لعضوية "مجلس السلام" لكن "يصعب تصوّر" الانضمام إلى جانب بوتين
آخر الأخبار
2026-01-20
زيلينسكي: تلقيتُ دعوة لعضوية "مجلس السلام" لكن "يصعب تصوّر" الانضمام إلى جانب بوتين
0
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
0
آخر الأخبار
2026-01-17
مكتب الرئيس التركي: ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة
آخر الأخبار
2026-01-17
مكتب الرئيس التركي: ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة
0
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
أخبار دولية
02:02
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
0
أخبار دولية
01:25
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة
أخبار دولية
01:25
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة
0
أخبار دولية
01:23
إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار
أخبار دولية
01:23
إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار
0
أخبار دولية
01:20
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا
أخبار دولية
01:20
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
أخبار لبنان
2026-01-09
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
4
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
5
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
6
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
7
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
8
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
