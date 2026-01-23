إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني الخميس واشنطن من أن طهران "تضع إصبعها على الزناد" عقب الاحتجاجات الشعبية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجمهورية الإسلامية لا تزال مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن.



ولطالما ترك ترامب خيار القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران مفتوحا بعد أن دعمت واشنطن وشاركت في الحرب التي شنتها إسرائيل لمدة اثني عشر يوما في حزيران/يونيو بهدف معلن هو إضعاف برنامجي إيران النووي والصاروخي.



وأعلن ترامب الخميس أن "أسطولا عسكريا" أميركيا ضخما يتجه نحو الخليج، محذرا "نحن نراقب إيران".



هزّت احتجاجات استمرت أسبوعين بدأت في أواخر كانون الأول/ديسمبر الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لكن الحراك تراجع في مواجهة حملة قمع تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف، مصحوبة بحجب واسع للإنترنت.



لكن يبدو أن احتمال تحرك عسكري أميركي فوري ضد طهران قد تضاءل خلال الأسبوع الماضي، بعدما تحدث الجانبان عن إعطاء الدبلوماسية فرصة، وإن كانت تقارير إعلامية أميركية تفيد بأن ترامب لا يزال يدرس الخيارات.



في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت منشآت نووية إيرانية العام الماضي لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران أن يكون برنامجها يهدف إلى امتلاك قنبلة ذرية، وتؤكد على طابعه المدني.



وقال الرئيس الأميركي: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، مضيفا "إيران تريد أن تتكلم، وسنتكلم".



وقال ترامب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية "اير فورس ون" أثناء عودته من دافوس إلى الولايات المتحدة: "نحن نراقب إيران".



وأضاف: "لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران"، مردفا: "أُفضل أن لا أرى أي شيء يحدث، لكننا نراقبهم عن كثب".



ووصف القوة بأنها "أسطول حربي" و"أسطول ضخم"، لكنه أضاف: "ربما لن نضطر لاستخدامه".



وفي استمرار لخطابه المتقلّب حيال الجمهورية الإسلامية، حذّر ترامب الثلاثاء قادة إيران من أن الولايات المتحدة "ستمحوهم من على وجه الأرض" إذا تعرض لأي هجوم يستهدفه شخصيا ردا على ضربة محتملة تستهدف خامنئي.



واتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة الخميس الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات التي اعتبرها "انتقاما جبانا... للهزيمة في حرب الاثني عشر يوما".