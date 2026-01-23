الأخبار
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة

أخبار دولية
2026-01-23 | 01:25
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة
إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا أن فرق الإنقاذ عثرت اليوم الجمعة على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في مطلع الأسبوع.

وفقدت الطائرة، وهي من طراز إيه.تي.آر 42-500 المملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش) في محيط منطقة ماروس بالمقاطعة.

وكان على متنها طاقم من سبعة أفراد وثلاثة ركاب، واستأجرتها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء مراقبة جوية على مصائد الأسماك التابعة لها. وكان الركاب من موظفي الوزارة.

وقال آندي سلطان المسؤول بوكالة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية في بيان مصور إن السلطات عثرت على الجثتين التاسعة والعاشرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة على حسابها على إنستغرام أنه تم العثور على 10 قتلى.

واكتشفت فرق الإنقاذ المحلية في وقت سابق حطام الطائرة في مواقع مختلفة حول جبل بولوساراونج في منطقة ماروس، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.

أخبار دولية

كانوا

طائرة

مراقبة

محطمة

الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار
LBCI السابق

