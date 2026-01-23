زيلينسكي: محادثات ثلاثية في أبوظبي حول الأراضي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن مسألة الأراضي المهمة لتسوية الحرب مع روسيا ستتم مناقشتها خلال محادثات ثلاثية في أبوظبي اليوم وغدا ترعاها الولايات المتحدة.



وتتعرض كييف لضغوط أميركية متزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام في الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات مع موسكو التي تطالب أوكرانيا بالتخلي عن كامل منطقة دونباس في شرق البلاد لوقف القتال.



وردا على أسئلة لوسائل الإعلام عبر تطبيق واتساب بعد يوم من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثات وصفها الزعيمان بالإيجابية، قال زيلينسكي إن هذه القضية ستكون على رأس أولويات المحادثات في أبوظبي.



وأضاف: "قضية دونباس أساسية. سيتم بحث كيفية تعامل الأطراف الثلاثة معها في أبوظبي اليوم وغدا".



وأفاد مساعد لزيلينسكي بأن المحادثات ستبدأ مساء اليوم الجمعة.