الكرملين: موقفنا المعروف هو ضرورة أن يغادر الجيش الأوكراني دونباس

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قبيل المحادثات الأمنية الثلاثية في أبوظبي أن موقف موسكو المعروف جيدا هو أن الجيش الأوكراني يجب أن يغادر كامل أراضي دونباس، لكنه لم يخض في تفاصيل بخصوص المحادثات.



وقال بيسكوف: "من المعروف جيدا أن موقف روسيا هو أن أوكرانيا والقوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تغادر أراضي دونباس، يتعين أن تنسحب من هناك. هذا شرط بالغ الأهمية".