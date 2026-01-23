الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تيك توك تبرم صفقة لمشروع مشترك جديد في أميركا لتجنب حظرها هناك

أخبار دولية
2026-01-23 | 12:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تيك توك تبرم صفقة لمشروع مشترك جديد في أميركا لتجنب حظرها هناك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تيك توك تبرم صفقة لمشروع مشترك جديد في أميركا لتجنب حظرها هناك

أبرمت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك أمس الخميس بشكل نهائي صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أميركيون الأغلبية فيها لتجنب فرض حظر في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي.

وتمثل الصفقة إنجازا مهما لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة بعد سنوات من المعارك التي بدأت في آب 2020 عندما قام الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى بمحاولة باءت بالفشل لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأوضحت بايت دانس أن شركة (تيك توك يو.إس.دي.إس جوينت فينشر إل.إل.سي) ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأميركيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.

وتنص اتفاقية الصفقة على أن المستثمرين الأميركيين والعالميين سيمتلكون حصة 80.1 بالمئة في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 19.9 بالمئة.

وسيمتلك المستثمرون الثلاثة الرئيسيون في الشركة الجديدة، وهم شركة أوراكل العملاقة للحوسبة السحابية ومجموعة سيلفر ليك للاستثمار المباشر وشركة إم.جي.إكس للاستثمار ومقرها أبوظبي، حصة 15 بالمئة لكل منهم.


أخبار دولية

لمشروع

مشترك

أميركا

لتجنب

حظرها

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
أميركا تستهدف بعقوبات جديدة متعلقة بإيران كيانات وناقلات نفط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-19

تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:30

مشروع مشترك لـ"تيك توك" لتفادي الحظر الأميركي... وترامب يرحّب: "أنا سعيد جداً"!

LBCI
خبر عاجل
2025-11-18

ترامب: الإيرانيون يريدون إبرام صفقة رغم أنهم لا يقولون ذلك

LBCI
أخبار دولية
2025-12-01

أميركا توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات إف-16 بقيمة 455 مليون دولار للبحرين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:36

رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد

LBCI
أخبار دولية
15:04

مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا واستئناف تقديم مساعدات

LBCI
أخبار دولية
14:58

مصدر لرويترز: جولة اليوم من المحادثات الأوكرانية الروسية في أبوظبي اختُتمت

LBCI
أخبار لبنان
14:08

ماكرون: نقف إلى جانب لبنان للدفاع عن سيادته ودعم قواته المسلحة ومواكبة الإصلاحات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-22

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

LBCI
أخبار لبنان
15:30

تنال الصباح: يجب تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-08

إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:36

رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيكفّي كذب وشعبوية..والإنتخابات طايرة طايرة إذا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لقاء ثلاثي روسي أوكراني أميركي في أبو ظبي: أول محاولة جدّية لوقف الحرب الأوكرانية الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"رح نقتلك" من سوريا الى العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات الاسرائيلية وجهت تعليمات الى السكان لمتابعة ارشاداتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إسرائيل وأميركا تستعدان لضربة محتملة ضد إيران

LBCI
أخبار لبنان
13:10

سلام وماكرون يبحثان مؤتمر الجيش... اليكم آخر التطورات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
فنّ
05:19

على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
أخبار لبنان
11:48

هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون

LBCI
حال الطقس
01:03

طقس متقلب حتى الغد... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More