تيك توك تبرم صفقة لمشروع مشترك جديد في أميركا لتجنب حظرها هناك

أبرمت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك أمس الخميس بشكل نهائي صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أميركيون الأغلبية فيها لتجنب فرض حظر في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي.



وتمثل الصفقة إنجازا مهما لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة بعد سنوات من المعارك التي بدأت في آب 2020 عندما قام الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى بمحاولة باءت بالفشل لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.



وأوضحت بايت دانس أن شركة (تيك توك يو.إس.دي.إس جوينت فينشر إل.إل.سي) ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأميركيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.



وتنص اتفاقية الصفقة على أن المستثمرين الأميركيين والعالميين سيمتلكون حصة 80.1 بالمئة في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 19.9 بالمئة.



وسيمتلك المستثمرون الثلاثة الرئيسيون في الشركة الجديدة، وهم شركة أوراكل العملاقة للحوسبة السحابية ومجموعة سيلفر ليك للاستثمار المباشر وشركة إم.جي.إكس للاستثمار ومقرها أبوظبي، حصة 15 بالمئة لكل منهم.





