أميركا تستهدف بعقوبات جديدة متعلقة بإيران كيانات وناقلات نفط

نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران استهدفت تسع ناقلات نفط وثماني كيانات.



يأتي هذا الإجراء بعد أن جدد ترامب الخميس تهديداته لإيران، مما أثار مخاوف من احتمال قيامه بعمل عسكري قد يعطل إمدادات النفط الخام.