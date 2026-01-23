تركيا: يجب تمديد الهدنة في سوريا خلال نقل أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وقف إطلاق النار الحالي في سوريا يجب أن يظل قائما في خلال نقل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق، وأن ذلك سيحد من المخاطر الأمنية.



وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية إن الهدنة بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضرورية لمنع انعدام الاستقرار في أثناء عملية النقل ولتجنب مزيد من زعزعة الاستقرار في شمال سوريا وشرقها.