ماكرون: نقف إلى جانب لبنان للدفاع عن سيادته ودعم قواته المسلحة ومواكبة الإصلاحات

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد استقباله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في قصر الإليزيه، إلى أنّ "فرنسا تقف إلى جانب لبنان، البلد الصديق، للدفاع عن سيادته، ودعم قواته المسلحة، ومواكبة الإصلاحات اللازمة لتعافيه".



وكتب في منشور على منصة "إكس": "في باريس، نُحضّر لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات والدور الأساسي الذي تؤديه في خدمة استقرار لبنان وسيادته".



وقال: "تتقاسم فرنسا ولبنان المطلب نفسه، احترام وقف إطلاق النار، الاستقرار، وتحقيق سلام دائم في الشرق الأدنى والشرق الأوسط".