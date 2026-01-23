مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا واستئناف تقديم مساعدات

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها دخلت مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يؤوي أكثر من 23 ألف شخص من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، واستأنفت توزيع المساعدات فيه.وقالت المفوضية في منشور على منصة "إكس" إنها تمكنت من الدخول برفقة مسؤولين حكوميين الى المخيم وإدخال شاحنات محملة بالخبز، بعد "انقطاع لمدة ثلاثة أيام بسبب الوضع الأمني المتقلب".