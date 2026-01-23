مصدر لرويترز: جولة اليوم من المحادثات الأوكرانية الروسية في أبوظبي اختُتمت

أكد مصدر مطلع أن اليوم الأول من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة، اختتمت في أبوظبي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ومن المقرر استئناف المفاوضات في يومها الأخير غدًا السبت.