ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على منصته "تروث سوشال"، أن نائبه جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط.



وكتب ترامب "أود أن أشكر الرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان على احترامهما لاتفاق السلام الذي وقعناه في آب الماضي. في شباط، سيزور نائب الرئيس فانس البلدين لمواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق السلام".



ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا في واشنطن في آب الماضي برعاية ترامب لإنهاء نزاع استمر لعقود.



ويشمل الاتفاق إنشاء منطقة عبور تمر عبر أرمينيا وتربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان في الغرب. وسيُطلق على هذا الممر الذي كانت باكو تطالب به منذ فترة طويلة، اسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين".



ويفترض أن يسمح المشروع باستثمارات أميركية ووصول "المعادن الحيوية والنادرة" إلى السوق الأميركية.