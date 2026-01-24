الأخبار
الرئيس البرازيلي يتهم ترامب بالسعي إلى قيادة "أمم متحدة جديدة"

أخبار دولية
2026-01-24 | 01:16
مشاهدات عالية
الرئيس البرازيلي يتهم ترامب بالسعي إلى قيادة &quot;أمم متحدة جديدة&quot;
2min
الرئيس البرازيلي يتهم ترامب بالسعي إلى قيادة "أمم متحدة جديدة"

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة نظيره الأميركي دونالد ترامب بالسعي إلى أن يصبح "سيدا" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء "مجلس السلام"، مؤكدا أنه تواصل مع عدد من القادة في العالم للدفاع عن المنظمة الأممية.
     
وقال لولا في خطاب "بدلا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ يقترح الرئيس ترامب إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو سيدها الوحيد".
     
وأطلق ترامب الخميس "مجلس السلام" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا ليعمل على حل النزاعات في العالم في ما قد يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة. 
     
ووجّه ترامب دعوات إلى عدد من قادة العالم للانضمام إلى هيئته الجديدة بينهم الرئيس البرازيلي، الذي لم يرد على الدعوة.
     
ودافع لولا في خطابه الجمعة عن التعددية في مواجهة ما وصفه بصعود "الأحادية" و"قانون الأقوى". 
     
وقبل ذلك، أجرى الرئيس البرازيلي الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أكد التزامه بالدفاع عن "الدور المحوري" للأمم المتحدة، من دون الإشارة إلى المجلس الجديد الذي أطلقه ترامب.
     
وأعرب لولا عن أسفه لأن "ميثاق الأمم المتحدة يتم تمزيقه"، معلنا أنه أمضى "أسبوعا يتصل بكل دول العالم" في محاولة "لإيجاد سبيل للالتقاء" والدفاع عن النظام متعدد الأطراف. 

أخبار دولية

البرازيلي

ترامب

بالسعي

قيادة

"أمم

متحدة

جديدة"

قتيل و23 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
LBCI السابق

