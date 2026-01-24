وكالة: سوريا تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة مؤخرا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الشركة السورية للبترول بدأت استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة في الآونة الأخيرة ونقل الإنتاج إلى مصفاتي حمص وبانياس.





ونقلت الوكالة عن مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد القول إن "الفرق الفنية في الشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثًا ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل".

ومن بين هذه الحقول، حقل العمر النفطي، وهو أكبر حقول البلاد، والذي سيطرت عليه الحكومة بعد هجوم خاطف على القوات الكردية التي أدارت الموقع لما يقرب من عقد من الزمن واستخدمته قاعدة عسكرية.