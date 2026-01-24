ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقا تجاريا مع الصين

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كل البضائع الواردة عبر الحدود.



وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذا لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماما". وأضاف: "إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين، فستُفرض فورا تعريفة جمركية بنسبة 100% على كل البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة".