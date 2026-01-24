الأخبار
LBCI
LBCI

العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا

2026-01-24 | 11:36
العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا
2min
العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا

بدأت السبت عملية نقل مئات من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق، في ثاني دفعة من نوعها منذ إعلان الجيش الأميركي عزمه نقل ما يصل إلى سبعة آلاف جهادي، بحسب ما أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان وكالة فرانس برس.
     
وقال مسؤول أمني إن "عملية نقل السجناء مستمرة، وتنقلهم القوات الأميركية برا وجوا"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يصل اليوم ما يصل إلى ألف سجين إلى العراق".
     
وأوضح أن "رئيس الوزراء خوّل لجنة مؤلفة من وزارة العدل والقوة الجوية وجهاز مكافحة الإرهاب، متابعة وتنسيق عمليات النقل".
     
وأكد مسؤول ثان أن العملية جارية، مشيرا إلى أن السجناء، وهم من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون وأوروبيون، سيُوزَّعون على ثلاثة سجون على الأقل داخل العراق.
     
وتُعد هذه المجموعة ثاني دفعة من نحو سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) هذا الأسبوع بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".
     
وكانت دفعة أولى تضم 150 عنصرا، بينهم قياديون بارزون في التنظيم وأوروبيون، قد وصلت إلى العراق من أحد سجون الحسكة، وفق ما قال مسؤولان عراقيان الجمعة لفرانس برس.
     
ومن المتوقع أن تستمر عملية نقل المعتقلين أياما عدة.
     
ومنذ هزيمة التنظيم عام 2019، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم إلى جماعات جهادية وعائلاتهم، بينهم أجانب، في سجون ومخيمات تديرها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا.
     
وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق بعد قول المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك إن دور قوات سوريا الديموقراطية في مواجهة التنظيم المتطرف قد انتهى.

أخبار دولية

العراق

تنظيم الدولة الإسلامية

سوريا

