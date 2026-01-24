ترامب: الولايات المتحدة استولت على النفط من ناقلات فنزويلية مصادرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت اليوم، أن الولايات المتحدة استولت على النفط الذي كان على متن ناقلات فنزويلية جرت مصادرتها، وأنه سيجري معالجته في مصاف أميركية.وقال ترامب للصحيفة: "لنكن واضحين.. ليس لديهم أي نفط... نحن نأخذ النفط".وأشار الى أن النفط يجري تكريره في "أماكن مختلفة" منها هيوستن.وصادر الجيش الأميركي سبع ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا منذ بدء حملة ترامب التي استمرت شهرا للسيطرة على تدفقات كراكاس من النفط.وأعلن ترامب يوم الثلاثاء أن الإدارة الأميركية حصلت على 50 مليون برميل من النفط المستخرج في فنزويلا، وإنها تبيع بعضها في السوق المفتوحة.