مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري يوم الأحد في أبوظبي

أكد مسؤول أميركي أن الجولة القادمة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة ستنعقد يوم الأحد في أبوظبي، مشيدًا بالتقدم المحرز خلال اليومين الماضيين من المناقشات على الرغم من انتهائها اليوم دون التوصل إلى اتفاق.





وقال في تصريحات أدلى بها لصحفيين بعد المحادثات، شريطة عدم الكشف عن هويته، "رأينا كثيرًا من الاحترام في الاجتماع بين الطرفين لأنهما كانا يتطلعان حقًا إلى العثور على حلول".

وأضاف "وصلنا إلى تفاصيل دقيقة وأن يوم الأحد سيجري... اجتماع آخر ندفع فيه هذا الاتفاق نحو تكليله النهائي بالنجاح".