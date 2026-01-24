مقتل شخص في مدينة مينيابوليس برصاص عناصر أمن فدراليين

قضى رجل برصاص عناصر أمن فدراليين في مينيابوليس السبت، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن قائد شرطة المدينة، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل امرأة برصاص هذه القوات المنتشرة في إطار حملة ضد الهجرة غير النظامية.



وقالت وزارة الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس في بيان إن الرجل كان مسلحا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو تأكيد مقتله.



وندد حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز بـ"إطلاق نار مروع آخر".