ترامب يشيد بدور الجنود البريطانيين في أفغانستان بعد انتقاد ستارمر تصريحاته

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور الجنود البريطانيين في أفغانستان، وذلك بعد انتقاد رئيس الوزراء كير ستارمر لتصريحات سابقة للرئيس الأميركي أثارت تنديد دول حليفة لواشنطن.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إن "جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائما مع الولايات المتحدة". وأضاف: "في أفغانستان، قتل 457 منهم وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين. هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق".



وكان ترامب قال الخميس إن جنود الحلفاء في أفغانستان بقوا "على مسافة من خطوط المواجهة". وأثار هذه التصريحات تنديد دول حليفة، واعتبرها ستارمر "مهينة".

