الإطار التنسيقي العراقي يعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء

عقد الإطار التنسيقي العراقي اجتماعاً موسعاً لقادته، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة.

وبعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالاغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عددًا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة.

وأكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته.

ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية.