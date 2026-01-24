أوساط الرئيس الفرنسي: تصريحات ترامب بشأن أفغانستان "غير مقبولة"

نقلت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنه تجديده "امتنان" البلاد لعائلات الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في أفغانستان، وذلك بعد تصريحات "غير مقبولة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن دور قوات دول حلف شمال الأطلسي في النزاع.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أوساط الرئيس الفرنسي قولها إن "هذه التصريحات غير المقبولة لا تستدعي أي تعليق. ما يريده رئيس الدولة هو مواساة عائلات الجنود الذين سقطوا، وإعادة تأكيد امتنان الأمة وذاكرتها المفعمة بالاحترام".



وكان ترامب انتقد الخميس، دور بقية الدول الأعضاء في الناتو خلال النزاع الذي دام 20 عاما وبدأ بغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في العام 2001. واعتبر أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، وأن قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".



وأثارت مواقف ترامب بشأن أفغانستان، انتقاد حلفاء لواشنطن شاركوا الى جانبها في الغزو الذي أطاح حكم حركة طالبان وهدف لاجتثاث تنظيم القاعدة عقب هجمات 11 أيلول 2001.



واستمر الانخراط العسكري الفرنسي في أفغانستان من العام 2001 وحتى العام 2014. وقد قتل في تلك الفترة 89 من العناصر الفرنسيين وجرح أكثر من 700.