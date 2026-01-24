نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء حجب الانترنت: نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا

دعا نجل الرئيس الإيراني إلى إعادة خدمة الإنترنت، معتبرا أن على السلطات أن تواجه "عاجلا أم آجلا"، انتشار مشاهد قمع حركة الاحتجاج الأخيرة.



وقال يوسف بزشكيان في رسالة على تطبيق تلغرام، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إرنا، إن حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين "سيوسع الفجوة بين الشعب والحكومة. وهذا يعني أن أولئك الذين لم يكونوا وما زالوا غير ساخطين سيُضافون إلى قائمة" الساخطين.



وأضاف بزشكيان، وهو مستشار لمكتب والده الرئيس مسعود، أن "نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا. إن حجب الإنترنت لن يحل أي شيء، بل سيؤجل المشكلة فقط".



وأشار إلى أن "قوات الأمن وإنفاذ القانون ربما تكون قد ارتكبت أخطاء... ويجب تصحيحها". واعتبر أن "من كانت حساباته سليمة لا يخشى التدقيق الشامل".