وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الكردية، عازية ذلك الى العملية الأميركية لنقل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من سجون في سوريا الى العراق.



وجاء في بيان للوزارة: "نعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من الساعة 23:00 (20,00 ت غ)"، مؤكدة أن ذلك يأتي "دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد (قوات سوريا الديموقراطية) الى العراق".