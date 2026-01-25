الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين
أخبار دولية
2026-01-25 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين
حذرت منظمة غير حكومية إيرانية-أميركية من أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم قريبا، في حين تشهد إيران حملة قمع دامية أودت بحياة الآلاف إثر موجة احتجاجات.
وستكون هذه أول عملية ترحيل من نوعها إلى إيران منذ اندلاع احتجاجات اكتسبت زخما واسعا قبل أن تُقمع بعنف مع انقطاع للإنترنت فُرض في 8 كانون الثاني جاعلا التحقق من المعلومات مهمة صعبة جدا.
وأفادت المنظمة، بأن هذه الرحلة ستكون الثالثة على الأقل التي تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى إيران، بعد رحلتين في أيلول وكانون الأول.
وأكد أبو الفضل مهرابادي وهو دبلوماسي يمثل مصالح إيران في الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت، أن نحو 40 إيرانيا سيرحّلون.
وأضاف أنهم سيستقلون طائرة الأحد من مطار فينيكس في ولاية أريزونا.
وأفاد المجلس الأميركي للهجرة الذي يدافع عن حقوق المهاجرين في بيان بأن من بين من سيتم ترحليهم رجلين مثليين يواجهان خطر الإعدام في إيران حيث تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام.
أخبار دولية
تستعد
لترحيل
مهاجرين
إيرانيين
التالي
أوستراليا تعين سفيرا جديدا لدى أميركا
رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-01-15
وزارة الخزانة: واشنطن تفرض عقوبات على قادة إيرانيين تتهمهم بالتورط في قمع المتظاهرين
خبر عاجل
2026-01-15
وزارة الخزانة: واشنطن تفرض عقوبات على قادة إيرانيين تتهمهم بالتورط في قمع المتظاهرين
0
آخر الأخبار
2025-12-29
باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين
آخر الأخبار
2025-12-29
باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين
0
أخبار دولية
2026-01-16
قاض أميركي يعرقل جهود ترامب لترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين
أخبار دولية
2026-01-16
قاض أميركي يعرقل جهود ترامب لترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين
0
أخبار دولية
2026-01-10
قتيل وسبعة مفقودين إثر غرق زورق مهاجرين قبالة تركيا
أخبار دولية
2026-01-10
قتيل وسبعة مفقودين إثر غرق زورق مهاجرين قبالة تركيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:08
انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية
أخبار دولية
03:08
انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية
0
أخبار دولية
00:50
أوستراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان
أخبار دولية
00:50
أوستراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان
0
أخبار دولية
00:45
الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:45
الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
00:30
حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة
أخبار دولية
00:30
حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:11
إسرائيل تضغط للوصول إلى تفاوض سياسي مباشر مع لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:11
إسرائيل تضغط للوصول إلى تفاوض سياسي مباشر مع لبنان (الأنباء الكويتية)
0
أخبار دولية
2025-11-30
الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2025-11-30
الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية
0
آخر الأخبار
2026-01-18
متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة ستواصل الأعمال الموكلة إليها
آخر الأخبار
2026-01-18
متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة ستواصل الأعمال الموكلة إليها
0
أخبار دولية
2025-11-03
مسؤول أذربيجاني: بدأنا بتصدير الغاز إلى سوريا بكميات صغيرة
أخبار دولية
2025-11-03
مسؤول أذربيجاني: بدأنا بتصدير الغاز إلى سوريا بكميات صغيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
2
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
3
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
4
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
5
أمن وقضاء
13:00
نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
أمن وقضاء
13:00
نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
6
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
7
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
8
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More