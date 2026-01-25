الأخبار
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين

أخبار دولية
2026-01-25 | 00:21
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين
0min
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين

حذرت منظمة غير حكومية إيرانية-أميركية من أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم قريبا، في حين تشهد إيران حملة قمع دامية أودت بحياة الآلاف إثر موجة احتجاجات.

وستكون هذه أول عملية ترحيل من نوعها إلى إيران منذ اندلاع احتجاجات اكتسبت زخما واسعا قبل أن تُقمع بعنف مع انقطاع للإنترنت فُرض في 8 كانون الثاني جاعلا التحقق من المعلومات مهمة صعبة جدا.

وأفادت المنظمة، بأن هذه الرحلة ستكون الثالثة على الأقل التي تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى إيران، بعد رحلتين في أيلول وكانون الأول.

وأكد أبو الفضل مهرابادي وهو دبلوماسي يمثل مصالح إيران في الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت، أن نحو 40 إيرانيا سيرحّلون.

وأضاف أنهم سيستقلون طائرة الأحد من مطار فينيكس في ولاية أريزونا.

وأفاد المجلس الأميركي للهجرة الذي يدافع عن حقوق المهاجرين في بيان بأن من بين من سيتم ترحليهم رجلين مثليين يواجهان خطر الإعدام في إيران حيث تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام.
 

أخبار دولية

تستعد

لترحيل

مهاجرين

إيرانيين

LBCI
خبر عاجل
2026-01-15

وزارة الخزانة: واشنطن تفرض عقوبات على قادة إيرانيين تتهمهم بالتورط في قمع المتظاهرين

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين

LBCI
أخبار دولية
2026-01-16

قاض أميركي يعرقل جهود ترامب لترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين​

LBCI
أخبار دولية
2026-01-10

قتيل وسبعة مفقودين إثر غرق زورق مهاجرين قبالة تركيا

LBCI
أخبار دولية
03:08

انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية

LBCI
أخبار دولية
00:50

أوستراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
00:45

الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:30

حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة

LBCI
صحف اليوم
00:11

إسرائيل تضغط للوصول إلى تفاوض سياسي مباشر مع لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
2025-11-30

الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-18

متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة ستواصل الأعمال الموكلة إليها

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

مسؤول أذربيجاني: بدأنا بتصدير الغاز إلى سوريا بكميات صغيرة

LBCI
أخبار لبنان
02:58

المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
أمن وقضاء
13:00

نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح

