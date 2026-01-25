أوستراليا تعين سفيرا جديدا لدى أميركا

عيّن رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي سكرتير وزارة الدفاع في البلاد سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة خلفا لكيفن رود الذي قال إنه سيغادر منصبه عقب انتقادات وجهها له الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال ألبانيزي إن جريج موريارتي سيحل محل رود سفيرا لأوستراليا لدى واشنطن.وأضاف في تصريحات بثها تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية "أعتقد أن السيد موريارتي موظف أسترالي متميز".