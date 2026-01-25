حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما "ضخما" على البلدة الرئيسية في المنطقة، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.ووصف فياتشيسلاف جلادكوف في منشور على تطبيق "تلغرام" الهجوم بأنه "أكبر قصف لبلدة بيلغورود".وقال: "تضررت مواقع الطاقة واشتعلت النيران في أحد المباني ويقوم طاقم من وزارة الطوارئ بالتعامل مع الحريق".وأضاف: "تسببت شظايا من طائرة مسيرة تم إسقاطها في نشوب حريق في فناء أحد المباني".وأدى إسقاط طائرة مسيرة أخرى إلى إلحاق أضرار بمنازل في قرية مجاورة.