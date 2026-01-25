الأخبار
روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى شمال شرق أوكرانيا

2026-01-25 | 00:26
روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى شمال شرق أوكرانيا
روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استكملت السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقرير صدر في وقت متأخر من يوم السبت، إن القوات الروسية شنت ست هجمات على منطقة تشمل ستاريتسا. لكنها لم تعترف بفقدان السيطرة على القرية.

ولم تأت مدونة ديب ستايت العسكرية الأوكرانية، التي تستخدم تقارير مفتوحة المصدر لتتبع مواقع الجيشين، على ذكر القرية في تقرير أمس الجمعة، لكنها قالت إن القوات الروسية "تواصل ضغطها في منطقة فوفتشانسك"

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية أن قوات موسكو نفذت أيضا ضربات مكثفة خلال الليل على مواقع أوكرانية للطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة.

السيطرة

أوكرانيا

