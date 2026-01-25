الأخبار
روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى شمال شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2026-01-25 | 00:26
روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى شمال شرق أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استكملت السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقرير صدر في وقت متأخر من يوم السبت، إن القوات الروسية شنت ست هجمات على منطقة تشمل ستاريتسا. لكنها لم تعترف بفقدان السيطرة على القرية.
ولم تأت مدونة ديب ستايت العسكرية الأوكرانية، التي تستخدم تقارير مفتوحة المصدر لتتبع مواقع الجيشين، على ذكر القرية في تقرير أمس الجمعة، لكنها قالت إن القوات الروسية "تواصل ضغطها في منطقة فوفتشانسك"
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية أن قوات موسكو نفذت أيضا ضربات مكثفة خلال الليل على مواقع أوكرانية للطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة.
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-12-27
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-27
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا
آخر الأخبار
2025-12-01
الكرملين: روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا
آخر الأخبار
2025-12-01
الكرملين: روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-10
روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى جديدة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-10
روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى جديدة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-23
روسيا تعلن سيطرة قواتها على ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-23
روسيا تعلن سيطرة قواتها على ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
03:08
انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية
أخبار دولية
03:08
انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية
أخبار دولية
00:50
أوستراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان
أخبار دولية
00:50
أوستراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان
أخبار دولية
00:45
الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:45
الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:30
حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة
أخبار دولية
00:30
حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية شنت هجوما ضخما على البلدة
موضة وجمال
2025-11-25
بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!
موضة وجمال
2025-11-25
بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!
أمن وقضاء
2025-11-21
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2025-11-21
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2025-11-23
مكتب نتنياهو: هدف غارة بيروت كان رئيس أركان حزب الله
آخر الأخبار
2025-11-23
مكتب نتنياهو: هدف غارة بيروت كان رئيس أركان حزب الله
رياضة
2025-12-16
رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا
رياضة
2025-12-16
رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أمن وقضاء
13:00
نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
أمن وقضاء
13:00
نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
