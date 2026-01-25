أوستراليا تعبر عن استيائها إزاء تصريحات ترامب بشأن جنود الناتو في أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انتقد فيها جهود القوات غير الأميركية في أفغانستان "غير مقبولة بتاتا".



وكان ترامب صرّح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن حلف الناتو أرسل "بعض القوات" لكنها "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".



وقال ألبانيزي إن "تلك العائلات الأسترالية الـ 47 التي ستتألم من هذه التصريحات، تستحق منا كل الاحترام والتقدير".



وأضاف أن "الشجاعة التي أظهرها 40 ألف أوسترالي خدموا في أفغانستان، كانوا بلا شك في الصفوف الأمامية، جنبا إلى جنب مع حلفائنا الآخرين، للدفاع عن الديموقراطية والحرية وعن مصالحنا الوطنية".



وأكد "إنهم يستحقون احترامنا".