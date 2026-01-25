انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية

غرقت عاصمة غرينلاند في ظلام دامس في نهاية الأسبوع بعد أن تسببت رياح عاتية في عطل في شبكة توزيع الكهرباء، وفقا لما أعلنته شركة الكهرباء الحكومية.



وانقطعت الكهرباء عن نوك التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة وتعتمد في معظمها على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، نحو الساعة 10,30 مساءً (00,30 ت غ) السبت، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وبعد ثلاث ساعات عادت الكهرباء جزئيا في بعض المناطق.



وقالت شركة الكهرباء "نوكيسيورفيت" على صفحتها في فيسبوك إن الرياح العاتية تسببت في عطل في شبكة نقل الكهرباء، وأنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي عبر محطة احتياطية لتوليد الطاقة.



كما تأثرت خدمة الإنترنت. وأفاد موقع "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت بانخفاض كبير في الاتصال في غرينلاند، "مع تأثير بالغ على العاصمة نوك".



ويأتي هذا بعد أيام من نشر حكومة غرينلاند كتيبا يقدم نصائح للسكان حول الاستعداد للأزمات، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالاستحواذ على الجزيرة.