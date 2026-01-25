وزيرة: التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا

أعلنت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو أن التدخل عسكريا في إيران، وهو ما هدّد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قمع سلطات الجمهورية الإسلامية للاحتجاجات، "ليس الخيار المفضل" لباريس.وصرّحت روفو في برنامج "لوغران جوري" الذي يبث إذاعيا وتلفزيونيا وعبر صحيفة لوفيغارو: "أعتقد أنه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الطريق الممكنة، بما في ذلك التحدث عنه كما نفعل الآن".وأعربت عن أسفها لصعوبة "توثيق الجرائم الضخمة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد شعبه" بسبب حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.وأضافت "الأمر متروك للشعب الإيراني للتخلص من هذا النظام، ومن الواضح أننا نقف إلى جانبه الآن. التدخل العسكري ليس الخيار المفضل لدينا".وتابعت الوزيرة المفوضة "هذه حركة بدأت من البازار و(على خلفية) تكاليف المعيشة، لكنها نمت بشكل كبير. الشعب الإيراني يرفض نظامه، لكن مصير الشعب الإيراني ملك للإيرانيين والإيرانيات، وليس من حقنا اختيار قادتهم".