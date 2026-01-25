إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع للكهرباء جراء العواصف في أميركا

شهدت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية قبل عواصف شتوية عاتية تسببت بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 230 ألف شخص في الغرب حتى تكساس وهددت بحالة من الشلل في الولايات الشرقية بسبب تساقط الثلوج بكثافة.



وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديدة البرودة ستجتاح ثلثي البلاد الشرقيين اليوم الأحد وخلال الأسبوع.



ووصف الرئيس دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق أمس السبت على إصدار تحذيرات طوارئ اتحادية من الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين".



ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، أعلنت 17 ولاية حالات طوارئ بسبب الطقس.

